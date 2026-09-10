Du potager des religieuses au thé de Landerneau, à la découverte du thé des Bénédictines, Jardin des Bénédictines, Landerneau

Informations pratiques

Du potager des religieuses au thé de Landerneau, à la découverte du thé des Bénédictines Dimanche 20 septembre, 14h30 Jardin des Bénédictines Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Du potager des religieuses au thé de Landerneau

Découvrez comment cet ancien potager du couvent accueille une plantation de théiers. De la culture à la cueillette, les secrets de transformation de la feuille vont seront dévoilés avant une dégustation du Thé des Bénédictines

Animée par l’association Le thé des Bénédictines.

Jardin des Bénédictines Rue de Saint-Ernel 29800 Landerneau Landerneau 29800 Finistère Bretagne 06 03 85 33 11 https://patrimoine.landerneau.bzh/ https://patrimoine.landerneau.bzh/expositions/salle-le-couvent-des-benedictines-du-calvaire-258/n:237 Aujourd’hui pleinement intégré à la trame de la ville, le Jardin des Bénédictines, à l’environnement naturel préservé, offre un agréable espace de détente et d’exploration au cœur de la ville. Il est digne d’intérêt tant par la qualité de la restitution paysagère de ces dernières années que par son histoire, désormais expliquée par des panneaux d’interprétation donnant toutes les clés de compréhension du site.

Cette exposition numérique complète les contenus développés dans le parcours patrimonial, mis en place dans le jardin, en permettant d’approfondir la riche histoire de ce lieu d’exception. Parking des salles de sport en face du jardin. Accessible PMR mais pentes assez raides. Tables de pique-nique.

Du potager des religieuses au thé de Landerneau

© Association Le thé des Bénédictines