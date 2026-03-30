Du pré à l’assiette, la magie du lait Le Pré Joly Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Du pré à l’assiette, la magie du lait

Le Pré Joly La Robichonnière Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Le pré Joly est une fromagerie artisanale, valorisant son lait biologique, produit directement dans sa ferme. Aujourd’hui, c’est une gamme variée de 40 produits laitiers biologiques, dont des fromages, du beurre et des yaourts qui sont proposés. Vous comprendrez pourquoi, du foin fraîchement coupé jusqu’à la salle de traite, chaque étape compte pour obtenir un lait d’exception. Terminez cette balade fermière par une dégustation conviviale et généreuse. .

Le Pré Joly La Robichonnière Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Du pré à l’assiette, la magie du lait

L’événement Du pré à l’assiette, la magie du lait Saint-Gervais-les-Trois-Clochers a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne