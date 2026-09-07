Du pré à l’assiette, la magie du lait Le Pré Joly Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Informations pratiques

Saint-Gervais-les-Trois-Clochers

Du pré à l’assiette, la magie du lait

Le Pré Joly La Robichonnière Saint-Gervais-les-Trois-Clochers Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le pré Joly vous propose, avec la participation de l’association **Cultivons la BioDiversité** une visite pleine de découvertes autour des semences paysannes et des engagements en faveur de notre planète. Vous comprendrez pourquoi, du foin fraîchement coupé jusqu’à la salle de traite, chaque étape compte pour obtenir un lait d’exception pour fabriquez toute leur gamme de produits en agriculture biologique. Terminez cette balade par une dégustation conviviale. Un atelier de sensibilisation vous sera proposé par l’association Cultivons la Bio-diversité. .

Le Pré Joly La Robichonnière Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 86230 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Du pré à l’assiette, la magie du lait

L’événement Du pré à l’assiette, la magie du lait Saint-Gervais-les-Trois-Clochers a été mis à jour le 2026-09-07 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne