Du pré à l’étal : approvisionner Paris en viande à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècle) Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris

Du pré à l'étal : approvisionner Paris en viande à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVe siècle)

mardi 7 octobre 2025.

À la fin du Moyen Âge, un peu partout en Europe, mais particulièrement à Paris, l’augmentation de la consommation de viandes en ville fait la fortune des bouchers. La taille de la capitale royale entraîne nécessairement une organisation spécifique de son approvisionnement en bêtes à viande et de son marché. Exploitant des sources inédites, la conférence abordera ces circuits économiques (routes, zones d’élevage proches ou lointaines, géographie des lieux de vente) et les questions qu’ils révèlent concernant les liens entre la ville, sa banlieue et un bassin d’approvisionnement en extension.

Conférence par Benoît DESCAMPS, professeur agrégé d’histoire, docteur en histoire, chercheur associé au Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (Lamop), en association avec la Société de l’Histoire de Paris et de l’Île-de-France.

Le mardi 07 octobre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Public adultes.

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris
18 boulevard Sérurier
75019 Paris

https://archives.paris.fr/ +33187026565 inscriptions@shpif.fr https://www.facebook.com/archivesdeparis https://www.facebook.com/archivesdeparis