Du Presbytère au Presby-Tiers Presby-Tiers Boulleret

Du Presbytère au Presby-Tiers Samedi 20 septembre, 10h00 Presby-Tiers Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Découverte de l’ancien présbytère de la commune, une exposition commentée située à l’intérieur aidera à comprendre les évolutions de ce batiment depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours et le projet de transformation en un tiers lieu.

Mairie de Boulleret