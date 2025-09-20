Du Presbytère au Presby-Tiers Presby-Tiers Boulleret
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Découverte de l’ancien présbytère de la commune, une exposition commentée située à l’intérieur aidera à comprendre les évolutions de ce batiment depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours et le projet de transformation en un tiers lieu.
Mairie de Boulleret