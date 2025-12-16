Du présent au passé Place Saint-Louis Périgueux

Du présent au passé

Mercredi, c’est patrimoine !

Découverte ludique du Puy Saint-Front à l’aide d’un jeu de cartes réalisé sur mesure qui éveille à l’importance de la préservation du patrimoine.

A partir de 4 ans. Payant Gratuit pour les enfants .

Place Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

