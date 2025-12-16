Du présent au passé Place Saint-Louis Périgueux
Du présent au passé
Place Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
2026-02-11
Mercredi, c’est patrimoine !
Découverte ludique du Puy Saint-Front à l’aide d’un jeu de cartes réalisé sur mesure qui éveille à l’importance de la préservation du patrimoine.
A partir de 4 ans. Payant Gratuit pour les enfants .
Place Saint-Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
