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Du regard à l’image : initiation à la photographie dans la cité épiscopale d’Albi, Hôtel de ville, Albi

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Albi

Du regard à l’image : initiation à la photographie dans la cité épiscopale d’Albi, Hôtel de ville, Albi

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
16 rue de l'Hôtel de Ville, 81000 Albi
Ville
81000 Albi
Département
Tarn
Tarif
Gratuit, sur réservation.

Du regard à l’image : initiation à la photographie dans la cité épiscopale d’Albi 19 et 20 septembre Hôtel de ville Tarn

Gratuit, sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une balade photographe dans la Cité épiscopale co-animée par les associations Albimage et Cantepau Photo. Tous les appareils photographiques sont les bienvenus (appareil compact, à objectif interchangeable ou simplement un smartphone).

Réservations par téléphone ou mail 05.63.49.11.95 / culture.patrimoine@mairie-albi.fr

Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.63.49.11.95 »}] [{« link »: « mailto:culture.patrimoine@mairie-albi.fr »}] En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.
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© Bicentenaire

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