Du regard à l’image : initiation à la photographie dans la cité épiscopale d’Albi, Hôtel de ville, Albi
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de ville · Albi
Informations pratiques
Du regard à l’image : initiation à la photographie dans la cité épiscopale d’Albi 19 et 20 septembre Hôtel de ville Tarn
Gratuit, sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Une balade photographe dans la Cité épiscopale co-animée par les associations Albimage et Cantepau Photo. Tous les appareils photographiques sont les bienvenus (appareil compact, à objectif interchangeable ou simplement un smartphone).
Réservations par téléphone ou mail 05.63.49.11.95 / culture.patrimoine@mairie-albi.fr
Hôtel de ville 16 rue de l’Hôtel de Ville, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.63.49.11.95 »}] [{« link »: « mailto:culture.patrimoine@mairie-albi.fr »}] En 1728, la ville achète l’hôtel particulier de Saint-Hippolyte puis d’Étienne de Martin, trésorier de France, bâti au XVIIe siècle. Ce bâtiment a abrité un certain temps un « dépôt de mendicité ». Il constitue aujourd’hui le siège principal de la mairie, classé au titre des Monuments historiques depuis 1971.
Une balade photographe dans la Cité épiscopale co-animée par les associations Albimage et Cantepau Photo. Tous les appareils photographiques sont les bienvenus (appareil compact, à objectif ou un par…
© Bicentenaire
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