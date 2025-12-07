DU RENARD AU GORILLE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble

DU RENARD AU GORILLE – AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE Grenoble dimanche 7 décembre 2025.

L’irrévérence et l’impertinence d’Offenbach à Brassens !Anna Reinhold, mezzo-soprano François Rougier, ténor Marine Thoreau La Salle, pianoCréé au Théâtre national de l’Opéra Comique d’abord dans une version allégée et numérique lors de la pandémie de Covid-19 en novembre 2020, « Du renard au gorille » a été présenté dans sa version intégrale et devant un vrai public pour la première fois le 13 juin 2021 à l’Orangerie du Château de Maintenon.On trouvera dans les textes de ce programme et la façon de les mettre en musique une forme d’esprit français : ce petit goût de révolte qu’on fait passer avec un sourire (moyen souvent le plus sûr de contourner la censure). Le sourire satirique des fables de La Fontaine et autres transpositions animalières, le sourire bon enfant qu’on prête aux… enfants, le sourire inquiétant de Richepin où l’assassin fait l’article de ses services tel un honnête commerçant, le sourire frondeur des femmes qui se jouent du patriarcat et revendiquent leur liberté, jusqu’aux sourires un rien plus sombres d’un Vian ou d’un Brassens qui, sous couvert de rigolade, appellent notre vigilance sur des questions de vie ou de mort… Au programme : des mélodies de Ravel, Chabrier, Poulenc, Lecocq, Offenbach mais aussi Viardot, Rosenthal, Tailleferre ou encore Cui et en filigrane une forme de solution de continuité entre la mélodie française des XIXe puis XXe siècles et la chanson des années 1950 (Greco, Vian, Brassens).

AUDITORIUM – MUSEE DE GRENOBLE . 38000 Grenoble 38