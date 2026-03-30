Du réseau à la cime, rencontre avec les oiseaux de notre territoire

Parking face au lac Radonvilliers Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Le site Natura 2000 des Lacs de la Forêt d’Orient offre trois types de milieu abritant une grande diversité d’oiseaux les lacs, les forêts et les prairies.

Accompagné d’un spécialiste, partez à la découverte de ces milieux et apprenez à identifier les différentes espèces d’oiseaux qui s’y trouve. Le printemps est la parfaite période pour s’initier à l’apprentissage des chants d’oiseaux.

Si vous en avez à disposition, munissez-vous d’une paire de jumelle (et d’une paire d’oreille !) afin d’identifier les oiseaux présent tout le long de la balade. .

Parking face au lac Radonvilliers 10500 Aube Grand Est +33 3 25 43 38 88 info@pnrfo.org

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English :

L’événement Du réseau à la cime, rencontre avec les oiseaux de notre territoire Radonvilliers a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne