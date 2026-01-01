DU RIRE À L’AUDACE Montpellier

DU RIRE À L’AUDACE

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Du Rire à l’Audace est une expérience originale où l’humour devient un levier d’inspiration pour révéler nos forces, déconstruire nos freins et réveiller notre audace professionnelle.

La conférence théâtrale, animée par Isabelle Henry, apporte un regard décalé et enrichissant sur nos capacités à innover et oser dans nos défis quotidiens.

La soirée se poursuivra ensuite sur le rooftop de l’hôtel, autour d’un moment convivial avec un cocktail, pour favoriser les échanges entre participants.

Programme

• 19h30 Accueil des participants

• Stand-up conférence Isabelle Henry

• Moments conviviaux autour d’un cocktail sur le rooftop

Cet événement est gratuit, mais les places sont limitées.

Sur inscription en ligne .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 99 72 72

English :

Du Rire à l?Audace is an original experience where humor becomes a lever of inspiration to reveal our strengths, deconstruct our obstacles and awaken our professional audacity.

