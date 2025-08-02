DU RIRE EN BOUTEILLE Castries

Castries Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement de la deuxième édition de nos événements Du Rire en Bouteille ! Après le succès de l’année dernière, nous avons hâte de vous retrouver pour une nouvelle série de soirées placées sous le signe de la bonne humeur et du partage.

Du Rire en Bouteille 2025 !

Lancement de la 2ème édition des Événements du Rire en Bouteille

►A partir de 18h30

Accueil en musique, DJ, groupe acoustique

Le bar à vin sera ouvert avant et après la pièce, pour vous servir

Un traiteur sera présent pour le repas ainsi qu’un patîssier pour les desserts

Des tables et des chaises seront mises à disposition dans la cour du domaine.

► A partir de 21h30

Lancement de la pièce en partenariat avec le Kawa Théâtre & la Comédie du Mas !

La pièce se déroulera sur la scène des Vin’Estivales en extérieur devant la cour du Domaine

Des places assises seront disponibles en libre service

Réservation en ligne uniquement

1 Entrée / 1 verre Sérigraphié / 1 Verre de Vin

Découvrez tout le programme en ligne .

Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 87 04 13 contact@domainearbousier.fr

English :

We are delighted to announce the launch of the second edition of our Du Rire en Bouteille events! After last year?s success, we look forward to welcoming you to a new series of evenings of good humor and sharing.

German :

Wir freuen uns, Ihnen den Start der zweiten Ausgabe unserer Veranstaltungen Du Rire en Bouteille (Lachen in der Flasche) ankündigen zu können! Nach dem Erfolg des letzten Jahres freuen wir uns darauf, Sie zu einer neuen Reihe von Abenden im Zeichen der guten Laune und des Teilens wiederzusehen.

Italiano :

Siamo lieti di annunciare il lancio della seconda edizione dei nostri eventi Du Rire en Bouteille! Dopo il successo dello scorso anno, non vediamo l’ora di rivedervi per una nuova serie di serate all’insegna del buon umore e della condivisione.

Espanol :

Nos complace anunciar el lanzamiento de la segunda edición de Du Rire en Bouteille Tras el éxito del año pasado, estamos impacientes por volver a verle en una nueva serie de veladas de buen humor y convivencia.

