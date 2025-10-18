Du Rock dans les cuves #1st Vinyl battle Brasserie Hopale Fumel

Du Rock dans les cuves #1st Vinyl battle

Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Du Rock dans les cuves accueil le 1st vinyl battle (saaz VS fuzz circle). Les foods trucks vont s’alterner pour varier les plaisirs. Ouverture du bar à 17h et concert à 19h.

Du Rock dans les cuves accueil le 1st vinyl battle (saaz VS fuzz circle). Les foods trucks vont s’alterner pour varier les plaisirs. Ouverture du bar à 17h et concert à 19h. .

Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 04 61

English : Du Rock dans les cuves #1st Vinyl battle

Rock in the Tanks welcomes the first vinyl battle (Saaz vs. Fuzz Circle). Food trucks will alternate to mix things up. The bar opens at 5 p.m. and the concert starts at 7 p.m.

German : Du Rock dans les cuves #1st Vinyl battle

Rock in the tanks welcome the 1st vinyl battle (saaz VS fuzz circle). Die Foodtrucks werden sich abwechseln, um für Abwechslung zu sorgen. Die Bar wird um 17 Uhr eröffnet und das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Italiano :

Rock in the vats dà il benvenuto alla 1° vinyl battle (saaz VS fuzz circle). I food truck si alterneranno per offrirvi qualcosa di diverso da gustare. Apertura del bar alle 17.00 e concerto alle 19.00.

Espanol : Du Rock dans les cuves #1st Vinyl battle

Rock in the vats da la bienvenida a la 1ª batalla de vinilos (saaz VS fuzz circle). Los food trucks se irán alternando para que disfrutes de algo diferente. El bar abre a las 17h y el concierto a las 19h.

L’événement Du Rock dans les cuves #1st Vinyl battle Fumel a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Villeneuve Vallée du Lot