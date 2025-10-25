Du Rock dans les cuves Platäne et Lily of the valley Brasserie Hopale Fumel

Du Rock dans les cuves Platäne et Lily of the valley Brasserie Hopale Fumel samedi 25 octobre 2025.

Du Rock dans les cuves Platäne et Lily of the valley

Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Du Rock dans les cuves accueil le 25 octobre PLATÄNE (punk garage stoner) et LILY OF THE VALLEY (Rock garage grunge). Les foods trucks vont s’alterner pour varier les plaisirs.

Du Rock dans les cuves accueil le 25 octobre PLATÄNE (punk garage stoner) et LILY OF THE VALLEY (Rock garage grunge). Les foods trucks vont s’alterner pour varier les plaisirs. Ouverture du bar à 17h et concert à 19h. .

Brasserie Hopale 2 avenue de l’Usine Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 75 04 61

English : Du Rock dans les cuves Platäne et Lily of the valley

Du Rock dans les cuves welcomes PLATÄNE (garage stoner punk) and LILY OF THE VALLEY (garage grunge rock) on October 25. The food trucks will alternate to vary the pleasures.

German : Du Rock dans les cuves Platäne et Lily of the valley

Du Rock dans les cuves empfängt am 25. Oktober PLATÄNE (Punk Garage Stoner) und LILY OF THE VALLEY (Rock Garage Grunge). Die Foodtrucks werden sich abwechseln, um für Abwechslung zu sorgen.

Italiano :

Rock in the vats accoglie PLATÄNE (garage stoner punk) e LILY OF THE VALLEY (garage grunge rock) il 25 ottobre. I food truck si alterneranno per offrire qualcosa di diverso da gustare.

Espanol :

Rock in the vats da la bienvenida a PLATÄNE (garage stoner punk) y LILY OF THE VALLEY (garage grunge rock) el 25 de octubre. Los food trucks se irán alternando para que disfrutes de algo diferente.

L’événement Du Rock dans les cuves Platäne et Lily of the valley Fumel a été mis à jour le 2025-10-13 par OT Fumel Vallée du Lot