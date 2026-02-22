Du roman à l’écran Hurlevent Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Du roman à l’écran Hurlevent

Présentation de l’œuvre “Les Hauts de Hurlevent” et des ses adaptations avant la projection du film “Hurlevent”.

Après le film, “club lecture” autour d’un verre.

Gratuit, sur inscription.

16h30, Centre culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English : Du roman à l’écran Hurlevent

Presentation of the work ?Wuthering Heights? and its adaptations before the film ?Wuthering Heights? is shown.

After the film, ?club lecture? with a drink.

Free, registration required.

4:30pm, Centre culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Du roman à l’écran Hurlevent Saint-Astier a été mis à jour le 2026-02-19 par Vallée de l’Isle en Périgord