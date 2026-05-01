Du roman à l’écran Les délices de Tokyo Rue Amiral Courbet Saint-Astier

Saint-Astier

Du roman à l’écran Les délices de Tokyo

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Présentation de l’œuvre Les délices de Tokyo avant la projection du film.

Après le film, “club lecture” autour d’un verre, gratuit et sur inscription.

Animation par Sophie Lacaussague.

Tarifs habituels du cinéma.

La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr

Présentation de l’œuvre Les délices de Tokyo avant la projection du film.

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, AN . Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable…

Après le film, “club lecture” autour d’un verre, gratuit et sur inscription.

Animation par Sophie Lacaussague.

Tarifs habituels du cinéma.

La Fabrique 05 53 02 41 99 lafabrique24.fr .

Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

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English : Du roman à l’écran Les délices de Tokyo

Presentation of the work ?Wuthering Heights? and its adaptations before the film ?Wuthering Heights? is shown.

After the film, ?club lecture? with a drink.

Free, registration required.

4:30pm, Centre culturel

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Du roman à l’écran Les délices de Tokyo Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-07 par Vallée de l’Isle en Périgord