Du roman au cinéma d’animation, avec Jérémy Clapin Musée de Bretagne Rennes Vendredi 6 février 2026, 14h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

En France, près d’un film sur cinq est adapté d’une œuvre littéraire. Par sa densité et sa vitalité, la littérature constitue un vivier d’inspirations pour le cinéma.

C’est ainsi que le réalisateur Jérémy Clapin a adapté à l’écran le roman « Happy Hand » de Guillaume Laurant pour le film d’animation intitulé « J’ai perdu mon corps » (Prix du public au Festival international du film d’animation d’Annecy en 2019 et César du Meilleur long métrage d’animation en 2020). Comment s’approprier des mots pour en proposer une écriture visuelle ? Quels sont les défis scénaristiques et artistiques de l’adaptation d’une œuvre littéraire ?

Rencontre en partenariat avec l’Association Française du Cinéma d’Animation animée par Jeanne Frommer. Ouverte au tout public et aux scolaires.

Projection du film « J’ai perdu mon corps » le jeudi 5 février 2026 à 20h15 au cinéma Arvor suivie d’un échange en présence de Jérémy Clapin et l’AFCA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-06T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-06T15:00:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



