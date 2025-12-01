Du silence au concert Lavoir Moderne Parisien Paris

La découverte du concert pour le très jeune public

Pour enfants de 0 à 6 ans et public familial.

Ce spectacle est programmé dans le cadre du festival Les Enfants d’abord !

Partir du silence, donner à entendre les sources imagées du son acoustique, donner à voir les prémices de la lumière, quand les musiciens s’installent dans une forme de concert, de la pénombre à l’éclairage,

dans un cheminement progressif, au milieu des enfants, tranquilles puis joyeux.

Réagir, interagir avec leurs émotions : en exploiter le chemin à l’aide d’une forme mélodique, prélude à une douce naissance harmonique, menant à un concert riche et festif. Enfin, les petits seront invités à toucher, à jouer, à danser…

… Vers le partage d’une émotion collective.

Accordéon, chant Viviane Arnoux

Violon, alto, chant François Michaud

Mise en scène et en espace Bérengère Altieri Leca et Pauline Borras

Création lumière, scénographie Sébastien Coppin, Frédéric Bourreau et Lucile Garric

Venez découvrir Du silence au concert, un spectacle imaginé pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs familles. Une expérience douce, poétique et joyeuse, où les enfants écoutent, réagissent, jouent et dansent avec les artistes.

Le samedi 20 décembre 2025

de 11h00 à 11h45

Tarif adulte | 10€

Tarif Adulte réduit | | 8€

Tarif enfants – de 18 ans | 5€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Tout public. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris