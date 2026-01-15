Du slam à la chanson, Vaslo en concert avec ses musiciens Le Clos des Fées Paluel Samedi 24 janvier, 18h30 gratuit sur réservations

Après un début dans la carrière musicale comme instrumentiste et compositeur, Valentin Gilbert alias Vaslo s’est rapidement essayé à la pratique du slam avant de passer véritablement à la chanson qu’il fusionne aujourd’hui à merveille avec le rythme slamistique qu’il a conservé. Récompensé dès 2021 du Prix Moustaki, il multiplie ensuite les trophées en recevant d’abord en 2022 un « Coup de cœur » de l’Académie Charles-Cros avant de cumuler la même année le Prix du Mans Pop Festival puis celui du Pause Festival d’Albi. Samedi 24 janvier, Vaslo donnera à Paluel un récital à l’invitation du Clos des fées, avant de poursuivre sa tournée.

Sur quelques pincements de corde ponctuées parfois d’un silence ou d’un souffle, jaillit de son visage fardé de paillettes, une voix entre murmures et cris. Avec des mélodies aux sonorités d’Europe de l’Est, Vaslo exprime avec empathie les accrocs de l’existence, qui se métamorphosent chez lui, dans une volupté que l’on retrouve par ailleurs dans ses dessins, autre art qu’il pratique, illustré dans les capsules animées de sa page facebook ou les esquisses de son ouvrage de poèmes A travers mon regard.

Quand la clarinette n’accapare pas son souffle, Vaslo accompagne son chant de la guitare à laquelle s’ajoutent le violoncelle de Martina Rodriguez et les percussions de Pierre Magier. Ensemble, le trio génère une géniale harmonie pour porter à l’oreille, des compositions passant de la mélancolie à l’atmosphère festive.

Après un premier album en 2020 (À travers les regards), ce prolifique songwriter en sortit un second (Vagues) trois ans plus tard et annonce pour l’automne prochain, l’arrivée d’un nouvel enregistrement dont on sait déjà qu’une des chansons s’intitulera « Le vent du Nord ».

