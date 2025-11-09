Du slam musical aux musiques du monde Villeneuve-les-Sablons
Du slam musical aux musiques du monde Villeneuve-les-Sablons dimanche 9 novembre 2025.
Du slam musical aux musiques du monde
4 grand rue Villeneuve-les-Sablons Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09 18:30:00
2025-11-09
CONCERT EN 2 PARTIES
– Slameur de grand père slam musical avec un slameur et trois musiciens
– Dare l’Art musiques du monde avec 7 musiciens (guitare, violoncelle, basson, flûte traversière, trompette)
4 grand rue Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 6 29 05 49 19 pkeusch@free.fr
English :
CONCERT IN 2 PARTS
– Slameur de grand père : musical slam with a slammer and three musicians
– Dare l’Art: world music with 7 musicians (guitar, cello, bassoon, flute, trumpet)
German :
KONZERT IN 2 TEILEN
– Slammer de Grand père : musikalischer Slam mit einem Slammer und drei Musikern
– Dare l’Art: Weltmusik mit 7 Musikern (Gitarre, Cello, Fagott, Querflöte, Trompete)
Italiano :
CONCERTO IN 2 PARTI
– Slameur de grand père : slam musicale con uno slammer e tre musicisti
– Dare l’Art: world music con 7 musicisti (chitarra, violoncello, fagotto, flauto, tromba)
Espanol :
CONCIERTO EN 2 PARTES
– Slameur de grand père : slam musical con un slammer y tres músicos
– Dare l’Art: músicas del mundo con 7 músicos (guitarra, violonchelo, fagot, flauta, trompeta)
