Du slam musical aux musiques du monde Villeneuve-les-Sablons

Du slam musical aux musiques du monde

4 grand rue Villeneuve-les-Sablons Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-11-09 16:00:00

fin : 2025-11-09 18:30:00

Date(s) :

2025-11-09

CONCERT EN 2 PARTIES

– Slameur de grand père slam musical avec un slameur et trois musiciens

– Dare l’Art musiques du monde avec 7 musiciens (guitare, violoncelle, basson, flûte traversière, trompette)

4 grand rue Villeneuve-les-Sablons 60175 Oise Hauts-de-France +33 6 29 05 49 19 pkeusch@free.fr

English :

CONCERT IN 2 PARTS

– Slameur de grand père : musical slam with a slammer and three musicians

– Dare l’Art: world music with 7 musicians (guitar, cello, bassoon, flute, trumpet)

German :

KONZERT IN 2 TEILEN

– Slammer de Grand père : musikalischer Slam mit einem Slammer und drei Musikern

– Dare l’Art: Weltmusik mit 7 Musikern (Gitarre, Cello, Fagott, Querflöte, Trompete)

Italiano :

CONCERTO IN 2 PARTI

– Slameur de grand père : slam musicale con uno slammer e tre musicisti

– Dare l’Art: world music con 7 musicisti (chitarra, violoncello, fagotto, flauto, tromba)

Espanol :

CONCIERTO EN 2 PARTES

– Slameur de grand père : slam musical con un slammer y tres músicos

– Dare l’Art: músicas del mundo con 7 músicos (guitarra, violonchelo, fagot, flauta, trompeta)

