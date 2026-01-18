Du sol au ciel – Les estampes de Mikio Watanabé Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-17 14:00 – 17:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Le Musée-Atelier de l’Imprimerie présente une exposition exceptionnelle consacrée à Mikio Watanabé, grand maître contemporain de la manière noire.Intitulée “Du sol au ciel”, cette double exposition offre un regard rare sur l’œuvre de l’ artiste qui, par la lumière et la patience du geste, transforme la plaque de cuivre en une surface vibrante et vivante.Plus qu’aucune autre technique de gravure, la manière noire permet de restituer le velouté d’une peau, la densité d’un pétale ou la transparence d’une aile. Mikio Watanabé crée ses propres outils — une variété de berceaux de tailles différentes pour atteindre ce degré d’expressivité et de naturel.Dans « Du sol au ciel », il propose une traversée poétique, du minéral au céleste, où la lumière devient souffle, matière et émotion. Deux lieux d’exposition, deux regards, du 20 janvier au 16 avril 2026 :au Musée-Atelier de l’Imprimerie de Nantes :Présentation technique et démonstrations autour de la manière noireEntrée libre du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 à la Médiathèque Jacques Demy – Salle d’exposition :Oeuvres gravées, séries récentes et pièces inéditesEntrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h+ vernissage à la médiathèque (salle d’exposition) mardi 20 janvier 2026 à 18h, en présence de l’artiste.

Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes Centre-ville Nantes 44000

02 40 73 26 55 http://musee-imprimerie.com https://musee-imprimerie.com/evenement/les-estampes-de-mikio-watanabe/



Afficher la carte du lieu Musée-atelier de l’imprimerie de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

