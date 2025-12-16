Du Sol au ciel Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 12:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Exposition de Mikio Watanabé en partenariat avec le Musée-Atelier de l’ImprimeriePrésentée à la médiathèque Jacques Demy et au Musée-Atelier de l’Imprimerie, cette double exposition offre un regard rare sur l’œuvre du grand maître contemporain de la manière noire qui, par la lumière et la patience du geste, transforme la plaque de cuivre en une surface vibrante et vivante.L’artiste façonne depuis près de cinquante ans un univers d’ombres veloutées et de lumières, où chaque nuance respire la douceur du monde.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/