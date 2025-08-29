Du son au Balcon Salon-de-Provence
Du son au Balcon Salon-de-Provence vendredi 29 août 2025.
Du son au Balcon
Vendredi 29 août 2025 de 19h à 1h. 174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
L’évènement incontournable de l’été salonais revient pour une soirée de folie !
☄️ Qui dit fin de l’été à #salondeprovence, dit Du Son Au Balcon !
Pour les 10 ans avec des nouveautés et des surprises pour cette édition 2025
Souvenirs de la soirée d’Août 2024
avec le Warm up
DJ Ben.j
UPSILONE
CHARLES B
LAURENT WOLF
MOSIMANN .
174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@dsab.fr
English :
The must-see event of the Salon summer returns for a wild evening!
German :
Das unumgängliche Ereignis des Sommers in Salon kehrt für einen verrückten Abend zurück!
Italiano :
L’evento imperdibile dell’estate al Salone torna per una serata scatenata!
Espanol :
¡El evento imprescindible del verano en el Salón vuelve para una noche salvaje!
