Du son au Balcon Salon-de-Provence

Vendredi 29 août 2025 de 19h à 1h. 174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

L’évènement incontournable de l’été salonais revient pour une soirée de folie !

☄️ Qui dit fin de l’été à #salondeprovence, dit Du Son Au Balcon !



Pour les 10 ans avec des nouveautés et des surprises pour cette édition 2025



Souvenirs de la soirée d’Août 2024

avec le Warm up

DJ Ben.j

UPSILONE

CHARLES B

LAURENT WOLF

MOSIMANN .

174 Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence 13657 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@dsab.fr

English :

The must-see event of the Salon summer returns for a wild evening!

German :

Das unumgängliche Ereignis des Sommers in Salon kehrt für einen verrückten Abend zurück!

Italiano :

L’evento imperdibile dell’estate al Salone torna per una serata scatenata!

Espanol :

¡El evento imprescindible del verano en el Salón vuelve para una noche salvaje!

