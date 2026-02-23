Du son dans les casseroles Place Boston Le Croisic
Place Boston Ancienne criée Le Croisic Loire-Atlantique
Du son dans les casseroles 7e édition
Dégustation gastronomique Concert & animations
Dégustation gastronomique et concert du groupe Blue Lobsters.
Tarifs 30 €/ adulte 15 € de 3 à 12 ans.
Billetterie à compter du 23 février 2026.
Informations & réservations à l’Office de Tourisme du Croisic au 02 40 23 00 70. .
Place Boston Ancienne criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 02 77 aprc44@outlook.fr
