Du son dans les casseroles Place Boston Le Croisic

Du son dans les casseroles

Place Boston Ancienne criée Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Du son dans les casseroles 7e édition

Dégustation gastronomique Concert & animations

Dégustation gastronomique et concert du groupe Blue Lobsters.



Tarifs 30 €/ adulte 15 € de 3 à 12 ans.

Billetterie à compter du 23 février 2026.

Informations & réservations à l’Office de Tourisme du Croisic au 02 40 23 00 70. .

Place Boston Ancienne criée Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 02 77 aprc44@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Du son dans les casseroles Le Croisic a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT44