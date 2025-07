Du son dans les plumes #2 Saint-Macaire-du-Bois

Du son dans les plumes #2 Saint-Macaire-du-Bois samedi 13 septembre 2025.

Du son dans les plumes #2

Rue de la Mairie Saint-Macaire-du-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 17:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Venez en famille partager une soirée festive et musicale à St Macaire du Bois avec Super Leone, Waldden, Medalgio, les harmonies de Vihiers et Thouars.

Envie d’une soirée festive et musicale dès la rentrée ? Alors DU SON DANS LES PLUMES est le rendez-vous à ne pas manquer.

Les bénévoles du Poussin vert reviennent à Saint Macaire du Bois et proposent une soirée musicale gratuite.

Venez en famille, venez entre amis, venez comme vous êtes !

Du son dans les plumes , c’est comme une fête de village, une soirée joyeuse et conviviale, c’est l’occasion de faire une pause festive dans le tumulte de la rentrée.

De la musique, une petite restauration faite maison , une buvette, des animations surprises… Le temps d’une soirée, le parc de la mairie de Saint Macaire du Bois prendra un air de guinguette pour vous faire danser, chanter, rire, papoter, rencontrer les voisins ou faire de nouvelles connaissances, passer un bon moment en famille ou entre amis.

Au programme de cette deuxième édition rock garage avec Super Leone, univers pop avec Waldden, ambiance Jazz avec Medalgio et aussi une soixantaine de musiciens des harmonies de Vihiers et du conservatoire de Thouars…

Pour vos oreilles du son pour tous !

Pour vous rassasier repas fouées sur site !

Pour vous désaltérer bar pour petits et grands !

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 17h. .

Rue de la Mairie Saint-Macaire-du-Bois 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Bring the whole family for a festive musical evening in St Macaire du Bois with Super Leone, Waldden, Medalgio and the Vihiers and Thouars bands.

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie und teilen Sie einen festlichen und musikalischen Abend in St Macaire du Bois mit Super Leone, Waldden, Medalgio, den Harmonien von Vihiers und Thouars.

Italiano :

Portate tutta la famiglia per una serata musicale di festa a St Macaire du Bois con Super Leone, Waldden, Medalgio e le bande di ottoni di Vihiers e Thouars.

Espanol :

Traiga a toda la familia a una velada musical festiva en St Macaire du Bois con Super Leone, Waldden, Medalgio y las bandas de música de Vihiers y Thouars.

L’événement Du son dans les plumes #2 Saint-Macaire-du-Bois a été mis à jour le 2025-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME