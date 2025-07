Du son dans les voiles Saint-Vaast-la-Hougue

Du son dans les voiles Saint-Vaast-la-Hougue mardi 12 août 2025.

Du son dans les voiles

Rue du Port Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Début : 2025-08-12 14:00:00

2025-08-12

Atelier Sculpture & Charpente créez avec Matha !

Le festival Du Son Dans Les Voiles vous invite à relier les arts et la mer. Matha vous invite et vous guide pour vous emparer de différents outils de charpente (sculpture, ciseau, gouge, plane, râpe, rabot). Des copeaux s’amoncelleront au fur et à mesure que les mains des participants viendront, au fil de l’après-midi, travailler, et une création unique verra le jour pour l’ouverture de la soirée du festival !

Au programme la transe percussive et baroque de Rebecca Roger Cruz, la fanfare intergalactique de Grand Tabazù, l’électro-psyché déjantée de Chamaye, la lutherie brute et poétique d’ Antonin Leymarie, et les DJ sets tropicool de La Maldonne.

Les concerts et ateliers auront lieu sur les quais, dans des lieux insolites… et à bord de vieux gréements que le festival mettra à l’honneur l’Union, le Dreknor, les bateaux du Val de Saire et ceux de l’association Amarrage.

Rue du Port Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie +33 2 31 51 24 00 contact@cavalcade-music.com

English : Du son dans les voiles

Sculpture & Carpentry Workshop: create with Matha!

The Du Son Dans Les Voiles festival invites you to connect the arts and the sea. Matha invites and guides you to get to grips with various carpentry tools (sculpture, chisel, gouge, plane, rasp, plane). Shavings will pile up as the hands of participants come to work over the course of the afternoon, and a unique creation will see the light of day to open the evening of the festival!

On the program: the percussive, baroque trance of Rebecca Roger Cruz, the intergalactic fanfare of Grand Tabazù, the wacky electro-psyche of Chamaye, the raw, poetic lutherie of Antonin Leymarie, and the tropicool DJ sets of La Maldonne.

Concerts and workshops will take place on the quays, in unusual locations? and aboard the old rigs that the festival will be showcasing: the Union, the Dreknor, the boats of the Val de Saire and those of the Amarrage association.

German :

Workshop Skulptur & Zimmermannsarbeit: Gestalten Sie mit Matha!

Das Festival Du Son Dans Les Voiles lädt Sie ein, die Künste und das Meer miteinander zu verbinden. Matha lädt Sie ein und leitet Sie an, verschiedene Zimmermannswerkzeuge (Schnitzerei, Meißel, Hohlmeißel, Planke, Raspel, Hobel) an sich zu nehmen. Im Laufe des Nachmittags werden die Hände der Teilnehmer an der Arbeit sein und eine einzigartige Kreation wird zur Eröffnung des Festivalabends entstehen!

Auf dem Programm stehen die perkussive und barocke Trance von Rebecca Roger Cruz, die intergalaktische Fanfare von Grand Tabazù, der verrückte Elektro-Psycho von Chamaye, der rohe und poetische Geigenbau von Antonin Leymarie und die tropicoolen DJ-Sets von La Maldonne.

Die Konzerte und Workshops finden auf den Kais, an ungewöhnlichen Orten und an Bord der alten Takelagen statt, die das Festival in den Mittelpunkt stellt: die Union, der Dreknor, die Schiffe des Val de Saire und die des Vereins Amarrage.

Italiano :

Laboratorio di scultura e carpenteria: create con Matha!

Il festival Du Son Dans Les Voiles vi invita a collegare le arti e il mare. Matha vi inviterà e vi guiderà a prendere confidenza con diversi strumenti di falegnameria (scultura, scalpello, sgorbia, pialla, raspa, pialla). I trucioli si accumuleranno man mano che le mani dei partecipanti si metteranno al lavoro nel corso del pomeriggio e una creazione unica vedrà la luce per aprire la serata del festival!

In programma: la trance percussiva e barocca di Rebecca Roger Cruz, la fanfara intergalattica di Grand Tabazù, la folle electro-psyche di Chamaye, la liuteria grezza e poetica di Antonin Leymarie e i DJ set tropicali di La Maldonne.

Concerti e workshop si svolgeranno sulle banchine, in luoghi insoliti e a bordo dei vecchi velieri che il festival metterà in mostra: l’Union, il Dreknor, le barche della Val de Saire e quelle dell’associazione Amarrage.

Espanol :

Taller de escultura y carpintería: ¡crea con Matha!

El festival Du Son Dans Les Voiles le invita a conectar el arte y el mar. Matha le invitará y guiará para que se familiarice con diversas herramientas de carpintería (escultura, formón, gubia, cepillo, escofina, cepillo). Las virutas se amontonarán a medida que las manos de los participantes se pongan a trabajar a lo largo de la tarde, y una creación única verá la luz para inaugurar la velada del festival

En el programa: el trance percusivo y barroco de Rebecca Roger Cruz, la fanfarria intergaláctica de Grand Tabazù, el electro-psyche loco de Chamaye, la luthería cruda y poética de Antonin Leymarie, y los DJ sets tropicool de La Maldonne.

Los conciertos y talleres tendrán lugar en los muelles, en lugares insólitos… y a bordo de los antiguos veleros que el festival exhibirá: el Union, el Dreknor, los barcos del Val de Saire y los de la asociación Amarrage.

