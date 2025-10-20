Du square du Serment de Koufra au parc de la Cité Universitaire Square du Serment de Koufra Paris

Cette promenade nous conduit au square art-déco du Serment de Koufra, au tracé régulier, atténué par de grandes masses végétales, et récemment enrichi d’une vaste mare. En empruntant des voies plantées de magnolias, érables et robiniers, nous rejoignons la Cité Universitaire. Sur une quarantaine d’hectares, des étudiants de nombreux pays sont accueillis dans des bâtiments originaux évoquant leurs pays respectifs, au sein d’un vaste espace vert planté d’essences indigènes et exotiques. Cette promenade se termine à la passerelle du Cambodge qui enjambe le périphérique connectant le réservoir de biodiversité aux communes limitrophes.

Rendez-vous : entrée du square du Serment de Koufra face au 37 rue Ernest Reyer, métro Porte d’Orléans »

« Découverte du patrimoine vert parisien des années 1930 »

Le lundi 20 octobre 2025

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Square du Serment de Koufra avenue Ernest-Reyer et rue de la Légion-Étrangère 75014 Paris

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature