Du Stade Vers l’Emploi Badminton Agence RENNES NORD Rennes

Du Stade Vers l’Emploi Badminton Agence RENNES NORD Rennes jeudi 16 octobre 2025.

Du Stade Vers l’Emploi Badminton Agence RENNES NORD Rennes Jeudi 16 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Valoriser des compétences et recruter autrement en mobilisant le sport. Faire émerger des savoir-être naturels au cours de la pratique sportive, le badminton, en mélangeant de manière anonyme des …

Valoriser des compétences et recruter autrement en mobilisant le sport. Faire émerger des savoir-être naturels au cours de la pratique sportive, le badminton, en mélangeant de manière anonyme des entreprises et des demandeurs d’emploi. Venez lors Du Stade Vers L’Emploi Badminton, participez aux ateliers et rencontrez des employeurs de tous secteurs : Commerce Hôtellerie- Restauration Santé – Service aux personnes Transport – Logistique Industrie Objectifs : • Se mobiliser autour d’une action collective de pratique sportive et de préparation à la recherche d’emploi • Identifier ses atouts et compétences et savoir les mettre en valeur • Gagner ou renforcer la confiance en soi, engager une dynamique

09H00 – 09h30 : Accueil – Café 09H45 – 12h00 : Echauffement Collectif 12H00 – 13h30 : Repas convivial 13H30 – 17h00 : Job dating

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T18:00:00.000+02:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/486834

Agence RENNES NORD 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine