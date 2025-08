Du Stade Vers l’Emploi : comment être recruté différemment. Agence NIMES 7 COLLINES Saint-Gilles

Du Stade Vers l’Emploi : comment être recruté différemment. Agence NIMES 7 COLLINES Saint-Gilles Mercredi 10 septembre, 11h00 Gard

Inscrivez-vous à la nouvelle édition de « Du Stade vers l’Emploi » – Un Job Dating sportif unique !Vous avez des compétences et des baskets ? Nous avons un stade et des employeurs !Présentation de…

Inscrivez-vous à la nouvelle édition de « Du Stade vers l’Emploi » – Un Job Dating sportif unique !Vous avez des compétences et des baskets ? Nous avons un stade et des employeurs !Présentation de la nouvelle édition de l’évènement « Du Stade vers l’Emploi », un job dating sportif innovant qui favorise une approche différente du recrutement.Pourquoi participer ?Une expérience unique : Rencontrez des employeurs dans le cadre d’activités sportives.Mettez en avant vos savoir-être : Montrez vos qualités humaines et professionnelles telles que l’esprit d’équipe, la rigueur et la capacité d’écoute lors de défis collectifs.Pour obtenir plus de détails sur cet évènement (date, lieu, organisation…) et pour pouvoir y participer, vous devez obligatoirement vous inscrire à cette réunion d’information.

Merci de vous présenter le mercredi 10 septembre à 11h à la maison de l’Emploi de St Gilles avec votre CV.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-10T12:00:00.000+02:00

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/476659

Agence NIMES 7 COLLINES 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard