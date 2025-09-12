DU STRIP AU TEASE Limoux

14 Rue Blanquerie Limoux Aude

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Début : 2025-09-12 20:30:00

Théâtre Tout public dès 12 ans durée 1h

Du Strip au Tease est né de l’envie de Julie Benegmos et Marion Coutarel de pouvoir creuser encore un peu plus le sujet du striptease et de l’aborder cette fois sous l’angle du cinéma.

Sous la forme d’une interview entre une journaliste et une réalisatrice de films, le spectacle revisite les scènes mythiques du striptease dans l’histoire du cinéma, au regard d’une littérature contemporaine, érotique et militante.

Nous accueillons le public à partir de 18h30 pour une présentation de saison et un apéritif partagé

14 Rue Blanquerie Limoux 11300 Aude Occitanie +33 4 68 69 53 65 atp.administration@orange.fr

English :

Theater ? Open to all ages 12 and up ? 1h

Du Strip au Tease was born of the desire of Julie Benegmos and Marion Coutarel to delve a little deeper into the subject of striptease, this time from a cinematic angle.

In the form of an interview between a journalist and a film director, the show revisits the mythical scenes of striptease in the history of cinema, in the light of contemporary, erotic and militant literature.

We welcome the public from 6.30pm for a season presentation and a shared aperitif

German :

Theater ? Jedermann ab 12 Jahren ? Dauer 1 Stunde

Du Strip au Tease entstand aus dem Wunsch von Julie Benegmos und Marion Coutarel, das Thema Striptease noch weiter zu vertiefen und es diesmal aus dem Blickwinkel des Kinos zu betrachten.

In Form eines Interviews zwischen einer Journalistin und einer Filmemacherin werden die mythischen Szenen des Striptease in der Filmgeschichte mit Blick auf die zeitgenössische, erotische und militante Literatur neu beleuchtet.

Wir begrüßen das Publikum ab 18:30 Uhr zu einer Saisonpräsentation und einem gemeinsamen Aperitif

Italiano :

Teatro? Adatto a tutti gli spettatori a partire dai 12 anni ? 1 ora

Du Strip au Tease nasce dal desiderio di Julie Benegmos e Marion Coutarel di approfondire il tema dello striptease, questa volta dal punto di vista del cinema.

Sotto forma di intervista tra una giornalista e un regista, lo spettacolo rivisita le scene mitiche dello striptease nella storia del cinema, alla luce della letteratura erotica e militante contemporanea.

Accogliamo il pubblico a partire dalle 18.30 per una presentazione della stagione e un aperitivo condiviso

Espanol :

Teatro ? Apto para todos los públicos a partir de 12 años ? 1 hora

Du Strip au Tease nació del deseo de Julie Benegmos y Marion Coutarel de profundizar un poco más en el tema del striptease, esta vez desde el ángulo del cine.

En forma de entrevista entre una periodista y un director de cine, el espectáculo revisa las escenas míticas del striptease en la historia del cine, a la luz de la literatura erótica y militante contemporánea.

Acogeremos al público a partir de las 18.30 h para una presentación de la temporada y un aperitivo compartido

