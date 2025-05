Du temps antique à l’ère numérique ! Partez à la recherche des motifs végétaux et floraux – Musée Saint-Remi Reims, 7 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

Du temps antique à l’ère numérique ! Partez à la recherche des motifs végétaux et floraux Musée Saint-Remi 53 rue Simon, 51100 Reims Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-07

Avec Cernunnos, dieu gaulois protecteur de la nature, parcours l’histoire à la recherche des motifs végétaux et floraux dans les collections du musée Saint-Remi.Tout public

Avec Cernunnos, dieu gaulois protecteur de la nature, parcours l’histoire à la recherche des motifs végétaux et floraux dans les collections du musée Saint-Remi.

A partir de 8 ans. Durée 40 minutes

Téléchargez l’application Baludick sur votre téléphone et rendez-vous dans la cour d’honneur du musée-abbaye pour commencer ce parcours numérique. .

Musée Saint-Remi 53 rue Simon, 51100 Reims

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Du temps antique à l’ère numérique ! Partez à la recherche des motifs végétaux et floraux

With Cernunnos, Gallic god and protector of nature, travel through history in search of plant and floral motifs in the Musée Saint-Remi collections.

German :

Mit Cernunnos, dem gallischen Schutzgott der Natur, durchlaufe die Geschichte auf der Suche nach Pflanzen- und Blumenmotiven in den Sammlungen des Musée Saint-Remi.

Italiano :

Con Cernunnos, dio gallico e protettore della natura, fate un viaggio nella storia alla ricerca di motivi vegetali e floreali nelle collezioni del Musée Saint-Remi.

Espanol :

Con Cernunnos, dios galo y protector de la naturaleza, emprenda un viaje a través de la historia en busca de motivos vegetales y florales en las colecciones del museo Saint-Remi.

L’événement Du temps antique à l’ère numérique ! Partez à la recherche des motifs végétaux et floraux Reims a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne