Du temps pour l’étang Bersaillin
samedi 5 décembre 2026 · Bersaillin
Informations pratiques
Bersaillin
Du temps pour l’étang
og Bersaillin Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Venez participer à un chantier de réouverture d’une berge de l’étang au Curé et ainsi préserver la faune et la flore exceptionnelle de ces milieux. À travers ce chantier, vous découvrirez également la gestion piscicole traditionnelle des étangs bressans.
Boissons chaudes et croissants offerts
À partir de 8 ans
Chantier coanimé par les étudiants en BTS Gestion et protection de la nature du Lycée de Montmorrot
Places limitées: Inscription indispensable
Dans le cadre des Chantiers d’automne, en partenariat avec la Pisciculutre des marais et le Lycée de Montmorrot .
og Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20 animation@cen-franchecomte.org
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English : Du temps pour l’étang
L’événement Du temps pour l’étang Bersaillin a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA