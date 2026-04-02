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AGENDA · Bersaillin

Du temps pour l’étang Bersaillin

samedi 5 décembre 2026 · Bersaillin

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
og
Ville
39800 Bersaillin
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Bersaillin

Du temps pour l’étang

og Bersaillin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 09:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Venez participer à un chantier de réouverture d’une berge de l’étang au Curé et ainsi préserver la faune et la flore exceptionnelle de ces milieux. À travers ce chantier, vous découvrirez également la gestion piscicole traditionnelle des étangs bressans.
Boissons chaudes et croissants offerts
À partir de 8 ans
Chantier coanimé par les étudiants en BTS Gestion et protection de la nature du Lycée de Montmorrot
Places limitées: Inscription indispensable

Dans le cadre des Chantiers d’automne, en partenariat avec la Pisciculutre des marais et le Lycée de Montmorrot   .

og Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20  animation@cen-franchecomte.org

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English : Du temps pour l’étang

L’événement Du temps pour l’étang Bersaillin a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA