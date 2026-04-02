Informations pratiques

Bersaillin

Du temps pour l’étang

og Bersaillin Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 09:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Venez participer à un chantier de réouverture d’une berge de l’étang au Curé et ainsi préserver la faune et la flore exceptionnelle de ces milieux. À travers ce chantier, vous découvrirez également la gestion piscicole traditionnelle des étangs bressans.

Boissons chaudes et croissants offerts

À partir de 8 ans

Chantier coanimé par les étudiants en BTS Gestion et protection de la nature du Lycée de Montmorrot

Places limitées: Inscription indispensable

Dans le cadre des Chantiers d’automne, en partenariat avec la Pisciculutre des marais et le Lycée de Montmorrot .

og Bersaillin 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 04 20 animation@cen-franchecomte.org

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English : Du temps pour l’étang

L’événement Du temps pour l’étang Bersaillin a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA