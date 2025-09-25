Du Temps pour Moi Rue des Lavandières Livré-la-Touche

Du Temps pour Moi Rue des Lavandières Livré-la-Touche jeudi 25 septembre 2025.

Du Temps pour Moi

Rue des Lavandières LE TOUCHE @ TOUT Livré-la-Touche Mayenne

Début : 2025-09-25 20:00:00

fin : 2025-09-25 21:30:00

2025-09-25

Le Touche @ Tout vous propose un instant de bien-être avec Céline Frémondière Réflexologue et Naturopathe

Une session de 5 soirées pour soi

Tarifs 25€ / 30€*

Tarifs différents pour les adhérents

Inscription obligatoire

Informations et inscriptions letoucheatout.tierslieurural@gmail.com 06.20.36.83.95 .

Rue des Lavandières LE TOUCHE @ TOUT Livré-la-Touche 53400 Mayenne Pays de la Loire +33 6 20 36 83 95 letoucheatout.tierslieurural@gmail.com

