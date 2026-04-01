Bergheim

Du terroir à la vigne Balade accompagnée au Grasberg avec Charlotte

Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Au cœur du vignoble, découvrez les richesses du sous-sol et comment elles forgent la diversité des vins d’Alsace ! Vous explorerez la colline sèche du Grasberg, près de Bergheim, qui recèlent nombre de surprises. Après avoir arpenté les vignes, vous aurez le privilège de déguster un vin local dans un cadre sublime

Du terroir à la vigne

Au cœur du vignoble, découvrez les richesses du sous-sol et comment elles forgent la diversité des vins d’Alsace !

Vous explorerez la colline sèche du Grasberg, près de Bergheim, qui recèlent nombre de surprises. Fossiles, minéraux, anciennes carrières,…tant de curiosités géologiques que Charlotte se fera une joie de vous expliquer, échantillons à l’appui. Cette diversité minérale est en grande partie liée directement à la pluralité des vins de nos terroirs.

Charlotte vous racontera le travail des vignerons tout au long de votre cheminement dans le vignoble où les vues, nombreuses, vous permettront d’admirer le Haut-Koenigsbourg et le château du Reichenberg.

Après avoir arpenté les vignes, vous aurez le privilège de déguster un vin local dans un cadre sublime. Ce moment convivial et désaltérant achèvera une sortie riche en découvertes.

Points forts

– Roches, minéraux et fossiles à observer

– Vues tout au long d’un parcours au pied du Haut-Koenigsbourg

– Moment convivial avec dégustation d’un vin local

Lieu de RDV parking du cimetière militaire allemand du Grasberg à Bergheim (Grasbergweg)

Heure de RDV 14h

Durée 3h à 3h30

Date

Mardi 21 avril

Tarifs

Adulte 25€

Ado (12-17 ans) 20€

Enfant (7-11 ans) 15€

Réservation obligatoire par mail, SMS ou appel téléphonique à contact@au-gres-des-sentiers.fr ou au 07 59 77 16 92.

Conditions

Prévoir des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, de bonnes chaussures pour marcher et emmener de l’eau.

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Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 7 59 77 16 92 contact@au-gres-des-sentiers.fr

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English :

In the heart of the vineyards, discover the richness of the subsoil and how it shapes the diversity of Alsace wines! You’ll explore the dry hill of Grasberg, near Bergheim, which is full of surprises. After strolling through the vineyards, you’ll have the privilege of tasting a local wine in a sublime setting

L’événement Du terroir à la vigne Balade accompagnée au Grasberg avec Charlotte Bergheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr