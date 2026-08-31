Du théâtre à la symphonie : Mozart et Beethoven Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Du théâtre à la symphonie : Mozart et Beethoven

Place Saint-Pierre Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-21 22:00:00

fin : 2027-07-21

Date(s) :

2027-07-21

Programme :

Ouverture des Noces de Figaro, Wolfgang Amadeus Mozart (5’)

Concerto pour Hautbois KV 314, Wolfgang Amadeus Mozart (22’)

Symphonie 3, Ludwig van Beethoven (45’)

Présentation :

Dans ce programme consacré à Wolfgang Amadeus Mozart et Ludwig van Beethoven, l’élan classique rencontre la puissance d’une nouvelle ère symphonique.

Trois pages magistrales se répondent, où la vivacité de l’opéra côtoie la poésie chantante et l’architecture monumentale.

Chez Mozart, la musique jaillit avec une spontanéité irrésistible : l’ouverture entraîne l’orchestre dans un tourbillon d’énergie tandis que la voix du hautbois se déploie ensuite avec souplesse, comme un chant libre porté par la respiration de l’orchestre. L’instrument y devient confident, tour à tour joueur, tendre ou rêveur. Puis, en cette année 2027 qui marque le bicentenaire de sa disparition, Beethoven vient transfigurer ce paysage. Avec sa Troisième Symphonie, le discours s’élargit aux dimensions d’une épopée et s’illumine d’une force héroïque. Ensemble, ces œuvres dessinent un parcours musical fascinant, allant de la clarté radieuse du classicisme à l’aube du romantisme, où la musique devient l’expression absolue de la liberté et de l’idéal humain.

Distribution :

Hautbois solo : Jérôme Pétain.

Orchestre Symphonique de Mâcon – dir. David Hurpeau.

Dans le cadre de l’Eté frappé, en partenariat avec les Nuits d’Été – Association Art en liberté. .

Place Saint-Pierre Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 13 21 c.longepierre@mb-agglo.com

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English : Du théâtre à la symphonie : Mozart et Beethoven

L’événement Du théâtre à la symphonie : Mozart et Beethoven Mâcon a été mis à jour le 2026-08-31 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès