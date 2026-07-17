Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso Domaine de Grandmaison Léognan

Informations pratiques

Léognan

Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

Découvrez la pièce de théâtre familiale Le Voisin de Picasso ! de Rémi Mazuel, mis en scène par Marie-Caroline Morel. Venez passer un moment convivial ! Le 5, 6 et 7 Aout à 19h30, le somptueux domaine de Grandmaison se métamorphose en un décor de théâtre pour vous accueillir. Pour sublimer cette soirée artistique, nous vous invitons à déguster les vins du domaine.

Prolongez la soirée après la pièce ! Installez-vous pour déguster les vins de la propriété avec votre pique-nique !

Rendez-vous les 5, 6 et 7 Août à 19h30 au 182 Av. de la Duragne, 33850 Léognan

(Réservations possibles également au 06 78 13 81 97) .

Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 81 97 compagnielesturbulents@gmail.com

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English : Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso

L’événement Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso Léognan a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme