Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso Domaine de Grandmaison Léognan
mercredi 5 août 2026 · Domaine de Grandmaison · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso
Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Découvrez la pièce de théâtre familiale Le Voisin de Picasso ! de Rémi Mazuel, mis en scène par Marie-Caroline Morel. Venez passer un moment convivial ! Le 5, 6 et 7 Aout à 19h30, le somptueux domaine de Grandmaison se métamorphose en un décor de théâtre pour vous accueillir. Pour sublimer cette soirée artistique, nous vous invitons à déguster les vins du domaine.
Prolongez la soirée après la pièce ! Installez-vous pour déguster les vins de la propriété avec votre pique-nique !
Rendez-vous les 5, 6 et 7 Août à 19h30 au 182 Av. de la Duragne, 33850 Léognan
(Réservations possibles également au 06 78 13 81 97) .
Domaine de Grandmaison 182 Avenue de la Duragne Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 13 81 97 compagnielesturbulents@gmail.com
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English : Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso
L’événement Du Théâtre au Domaine de Grandmaison Le voisin de Picasso Léognan a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme
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