Du Val Sans Retour au Graal avec Katia Place Abbé Gillard Tréhorenteuc
samedi 19 septembre 2026 · Place Abbé Gillard · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Du Val Sans Retour au Graal avec Katia
Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un petit ruisseau serpente à travers la vallée, il faut emprunter le chemin chaotique qui le longe et se perdre dans les méandres de l’eau pour trouver la forêt légendaire. Les histoires prennent vie dans l’enchevêtrement des racines et des pierres, et nous guident sur le sentier qui s’élève vers les crêtes rocheuses. De là, on domine le Val et ses miroirs d’eau, la forêt et la lande. De là, on entend résonner l’écho des légendes arthuriennes : Lancelot combat dragons et géants, et Morgane la fée tisse ses enchantements…
Un val sans retour….vraiment ? Seule, Morgane, maîtresse des lieux pourra en décider.
Katia est conteuse-voyageuse. Quand elle n’est pas sur les chemins du monde, elle vit en forêt de Brocéliande. Amoureuse des légendes d’hier, d’aujourd’hui ou de demain, elle transmet sa passion des histoires et des mots aux petites et aux grandes oreilles.
-> 2.5 km / rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.
-> Petit dénivelé rocheux : prévoir les chaussures adaptées. Porte-bébé, pas praticable en poussette.
-> Départ assuré à partir de 8 personnes. .
Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 72 81 03 19
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English :
L’événement Du Val Sans Retour au Graal avec Katia Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-09-07 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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