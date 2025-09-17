Du Val Sans Retour au Graal avec Ozégan Tréhorenteuc

Un hiver dans le Val Sans Retour balade contée et goûter avec Ozégan

Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 14:00:00

fin : 2025-12-27 16:45:00

Date(s) :

2025-12-27

Suivez les pas d’Ozégan de la Confrérie pour découvrir le Val légendaire sous les frimas de l’hiver. Après cette balade givrée, venez vous réchauffer au coin de la cheminée et profitez d’un goûter dans l’ambiance conviviale d’un café de Tréhorenteuc.

-> 2.5km rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.

-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.

-> ​Départ assuré à partir de 8 personnes. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 48 06 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un hiver dans le Val Sans Retour balade contée et goûter avec Ozégan Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-10-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande