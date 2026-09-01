Du Val Sans Retour au Graal avec Tortequesne Tréhorenteuc
mercredi 16 septembre 2026 · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Du Val Sans Retour au Graal avec Tortequesne
Place Abbé Gillard Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Partez pour une balade dans le Val Sans Retour, domaine de la fée Morgane, en compagnie d’un guide conteur. Découvrez l’arbre d’Or, l’étang du miroir aux fées, le rocher des faux amants ainsi que le siège de Merlin ! Histoires et légendes de cette forêt mystérieuse vous seront contées. La balade vous emmène également au sein de l’église du Graal, à la fois mythique et mystique, pour comprendre ce qui la rend unique au monde.
Tortequesne, la besace remplie d’histoires, vous raconte milles contes sur les milles sentiers de la forêt.
-> 2.5km / rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.
-> CHEMINS ESCARPES, DENIVELES ! Participants en bonne santé physique. Prévoir chaussures adaptées, porte-bébé, eau et chapeaux.
-> Départ assuré à partir de 8 personnes. .
Place Abbé Gillard Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28
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English :
L’événement Du Val Sans Retour au Graal avec Tortequesne Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT JOSSELIN – Destination Brocéliande
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