Du vent dans les pinceaux Tout public – Ferrette 4 juillet 2025 19:00

Haut-Rhin

Du vent dans les pinceaux Tout public 3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 20:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Christian Heinrich nous emmène dans un voyage à travers le temps et l’espace. Adaptation du livre Du vent dans les pinceaux (Éditions Astrid Franchet). Sur inscription

Christian Heinrich nous emmène dans un voyage à travers le temps et l’espace de l’île de Madère aux villages isolés de l’Himalaya, en passant par son Alsace natale.

Adaptation du livre Du vent dans les pinceaux (Éditions Astrid Franchet).

Récit par Mathilde Arnaud et Thomas, bontemps, musique par Leona Freya et dessin par Christian Heinrich .

3a route de Lucelle

Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

English :

Christian Heinrich takes us on a journey through time and space. Adapted from the book Du vent dans les pinceaux (Éditions Astrid Franchet). Registration required

German :

Christian Heinrich nimmt uns mit auf eine Reise durch Zeit und Raum. Adaptation des Buches Du vent dans les pinceaux (Éditions Astrid Franchet). Auf Anmeldung

Italiano :

Christian Heinrich ci accompagna in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Adattato dal libro Du vent dans les pinceaux (Éditions Astrid Franchet). Registrazione obbligatoria

Espanol :

Christian Heinrich nos lleva de viaje por el tiempo y el espacio. Adaptación del libro Du vent dans les pinceaux (Éditions Astrid Franchet). Inscripción obligatoria

L’événement Du vent dans les pinceaux Tout public Ferrette a été mis à jour le 2025-06-09 par Office de tourisme du Sundgau