Du village de Lescoff à la Pointe du Raz : visite guidée d’un patrimoine d’exception Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun Plogoff

Du village de Lescoff à la Pointe du Raz : visite guidée d’un patrimoine d’exception 20 et 21 septembre Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun Finistère

Prévoir de bonnes chaussures et pensez à réserver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Partez à la découverte du côté méconnu de la Pointe du Raz, son port, son village, sa chapelle et bien plus encore…

Tous ces endroits parfois ignorés et pourtant si remarquables à deux pas de la majestueuse Pointe du Raz.

Un parcours de 4 km, d’une durée de 2 heures.

Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun Pointe du Raz 29770 Plogoff Plogoff 29770 Roz Kerveur Finistère Bretagne

