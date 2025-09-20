Du village de Lescoff à la pointe du Raz : visite guidée d’un patrimoine d’exception Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun Plogoff

Du village de Lescoff à la pointe du Raz : visite guidée d’un patrimoine d’exception 20 et 21 septembre Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun Finistère

samedi et dimanche – départ à 14h / Parcours de 4 km (2h)

Départ de la Maison de site, parking pointe du Raz gratuit

Gratuit sur inscription par mail ou par téléphone à la Maison de site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrez les secrets patrimoniaux du village de Lescoff au fil d’une visite guidée par Antoine.

