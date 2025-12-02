Du vin au pinceau : les artistes à Rome au 17ème La Cité du Vin Bordeaux

Du vin au pinceau : les artistes à Rome au 17ème Mardi 2 décembre, 19h00 La Cité du Vin Gironde

Conférence gratuite, inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T19:00:00+01:00 – 2025-12-02T20:30:00+01:00

Fin : 2025-12-02T19:00:00+01:00 – 2025-12-02T20:30:00+01:00

Les conférences des Vendanges du Savoir mettent en avant des chercheurs qui viennent présenter l’état de leurs travaux et échanger avec le public sur des sujets relatifs à la vigne et au vin dans les domaines des sciences agronomiques, de l’œnologie et des sciences humaines.

L’événement aura lieu dans l’Auditorium de la Cité du Vin. Vous pourrez également le suivre en ligne, en vous inscrivant sur Zoom.

Au 17ème siècle, Rome s’affirme comme la capitale européenne des arts. De nombreux artistes s’installent pour une durée plus ou moins longue dans les nouveaux quartiers du Tridente au nord de la ville, fréquentant volontiers les nombreuses tavernes qui s’y trouvent. Lieux de sociabilité incontournables pour cette population de jeunes expatriés, les tavernes leur permettent de se retrouver, se restaurer et boire en bonne compagnie, la consommation immodérée des célèbres vins italiens donnant lieu à d’inévitables débordements.

Parmi cette remuante population d’artistes cosmopolites, les artistes néerlandais se démarquent tout particulièrement avec la création d’une confrérie, la Schidlersbent – bande de peintres – d’où ils encouragent toutes sortes d’excès depuis les tavernes dont ils avaient fait leurs quartiers généraux.

À travers l’étude des archives, des sources et des œuvres, nous tenterons de comprendre le rôle de la consommation d’alcool dans la fédération de la confrérie de la Schildersbent, ainsi que la genèse de sa mythologie bachique, ancrée dans la cartographie urbaine de Rome, mais aussi fonction des particularismes sociaux, culturels et artistiques de la ville.

Avec : Suzanne Baverez, Docteure en Histoire de l’art, chargée de cours à l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL)

En partenariat avec : L’Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, l’Université de Bordeaux et l’Université Bordeaux Montaigne, la Fondation Bordeaux Université

Avec le soutien de : Société Baron Philippe de Rothschild, Jean-Pierre Moueix Grands Vins

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Une soirée spéciale Histoire de l’Art conférence histoire de l’art

© Vendanges du Savoir