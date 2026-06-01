Du Vin dans l’Jardin ! Saint-Philippe-d’Aiguille
Du Vin dans l’Jardin ! Saint-Philippe-d’Aiguille dimanche 28 juin 2026.
Saint-Philippe-d’Aiguille
Du Vin dans l’Jardin !
1 Aiguilhe Sud Saint-Philippe-d’Aiguille Gironde
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 11:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28 2026-08-02 2026-08-30 2026-09-27 2026-11-01
Venez-vous détendre à l’ombre de nos arbres ou bien sous le soleil de juin. Profitez d’une ambiance musicale conviviale sur le thème Voilà l’été ! aux abords des ruines du Château d’Aiguilhe datant du XIIème siècle.
Le Château d’Aiguilhe vous accueille au jardin de 11h00 à 16h00. Cet évènement est kids friendly, n’hésitez donc pas à venir profiter d’un dimanche en famille. Le Château d’Aiguilhe est accessible en voiture (parking PMR disponible) ou à vélo… pour les plus courageux !
Dimanche 2 Août, Dimanche 30 Août, Dimanche 27 Septembre (édition spéciale Vendanges au Château ) & Dimanche 1er Novembre (édition spéciale Dia de los Muertos ) .
1 Aiguilhe Sud Saint-Philippe-d’Aiguille 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Du Vin dans l’Jardin !
L’événement Du Vin dans l’Jardin ! Saint-Philippe-d’Aiguille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Saint-Emilion