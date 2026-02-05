Du vin, des livres et la vie Joué-lès-Tours

Du vin, des livres et la vie

183 Rue de Saint-Léger Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

THEATRE ET DEGUSTATIONS DE VIN A LA GRANGE TOURANGELLE

Goûtez bons mots et bons vins artisanaux dans le joli cadre de la Grange Tourangelle. Laissez-vous embarquer dans un spectacle, Du vin, des livres et la vie , alternant théâtre et dégustations. Guidés par les personnages, Garance, œnophile avertie, et Agathe, pure néophyte, vous plongerez dans l’histoire que tout un chacun peut avoir avec le vin.

Une expérience intime, conviviale et gourmande !

Réservation conseillée via ce lien https://hormur.com/event/019bd6a6-538b-73ec-9c15-836e0fc66d4b

183 Rue de Saint-Léger Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 13 95 90 asvalentin35@gmail.com

English :

THEATER AND WINE TASTING AT THE TOURANGELLE BARN

Taste good words and good artisan wines in the lovely setting of the Grange Tourangelle. Let yourself be carried away by a show, Du vin, des livres et la vie , alternating theater and wine tastings.

