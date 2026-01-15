Du Vin, des Livres et la Vie Maison d’Hygie Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 20:00 – 22:00

Gratuit : non 38 € / 35 € 38 € / 35 €comprenant le repas et les vins Attention, jauge limitée. Réservations :billetreduc.com helloasso.com Adulte

« Du Vin, des Livres et la Vie », un spectacle immersif de théâtre-lecture-dégustations qui raconte le lien que tout un chacun peut avoir avec le vin. Qu’on en consomme ou pas, on a tous des souvenirs avec le vin. Bienvenue dans une soirée immersive sur le vin…Un écho à nos mémoires : Un voyage à la rencontre de la place que le vin tient dans nos vies guidé par Garance, la passionnée, et Agathe, totalement néophyte. Les deux personnages apprennent à se connaître et nous entraînent à travers les mots de Marcel Aymé, Colette, Carmet et bien d’autres, à la rencontre des différentes facettes du vin telles que sa dimension culturelle, festive ou sacrée, ou encore son lien avec le vivant. Une immersion sensorielle : Le spectacle est composé de 4 parties alternant avec 4 temps de dégustation conviviaux permettant de découvrir les vins présentés par les personnages dans le spectacle. Les dégustations sont accompagnées de délicieux mets choisis par notre traiteur pour s’accorder au mieux avec les vins. Une mise en avant de vins respectueux : Les vins sont issus de la biodynamie, du bio ou naturels, produits dans le respect des vignes et de l’humain par des vignerons du vignoble nantais. Tout public à partir de 16 ans > L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Maison d’Hygie Saint-Herblain 44800



Afficher la carte du lieu Maison d’Hygie et trouvez le meilleur itinéraire

