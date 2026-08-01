DU VIN ET DES COPAINS 6ÈME ÉDITION À LA CASA BONNAFOUS Villesèque-des-Corbières
jeudi 20 août 2026 · Villesèque-des-Corbières
Informations pratiques
Villesèque-des-Corbières
DU VIN ET DES COPAINS 6ÈME ÉDITION À LA CASA BONNAFOUS
Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Le 20 de chaque mois, venez découvrir à la casa Bonnafous, le 20 des Corbières. Plusieurs vignerons sont présents pour vous faire découvrir leur vins, accompagné de tapas tout en profitant d’une soirée avec le Groupe ZIA Ambiance conviviale garantie!
Vente de vins à prix caveau
Réservation conseillée en prépaiement par téléphone
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Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 44 26 45
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English :
On the 20th of every month, come discover “La Casa Bonnafous,” the 20th of the Corbières. Several winemakers will be on hand to introduce you to their wines, accompanied by tapas, while you enjoy an evening with the ZIA Group. A friendly atmosphere is guaranteed!
Wines sold at cellar prices
Reservations recommended; prepayment required by phone
L’événement DU VIN ET DES COPAINS 6ÈME ÉDITION À LA CASA BONNAFOUS Villesèque-des-Corbières a été mis à jour le 2026-08-10 par