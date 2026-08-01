Informations pratiques

Villesèque-des-Corbières

DU VIN ET DES COPAINS 6ÈME ÉDITION À LA CASA BONNAFOUS

Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le 20 de chaque mois, venez découvrir à la casa Bonnafous, le 20 des Corbières. Plusieurs vignerons sont présents pour vous faire découvrir leur vins, accompagné de tapas tout en profitant d’une soirée avec le Groupe ZIA Ambiance conviviale garantie!

Vente de vins à prix caveau

Réservation conseillée en prépaiement par téléphone

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Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 44 26 45

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English :

On the 20th of every month, come discover “La Casa Bonnafous,” the 20th of the Corbières. Several winemakers will be on hand to introduce you to their wines, accompanied by tapas, while you enjoy an evening with the ZIA Group. A friendly atmosphere is guaranteed!

Wines sold at cellar prices

Reservations recommended; prepayment required by phone

L’événement DU VIN ET DES COPAINS 6ÈME ÉDITION À LA CASA BONNAFOUS Villesèque-des-Corbières a été mis à jour le 2026-08-10 par