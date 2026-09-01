DU VIN ET DES COPAINS 7ÈME ÉDITION – À LA CASA BONNAFOUS Villesèque-des-Corbières
dimanche 20 septembre 2026 · Villesèque-des-Corbières
Informations pratiques
Villesèque-des-Corbières
DU VIN ET DES COPAINS 7ÈME ÉDITION – À LA CASA BONNAFOUS
Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières Aude
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 18:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le 20 de chaque mois, venez découvrir à la casa Bonnafous, le 20 des Corbières. Plusieurs vignerons sont présents pour vous faire découvrir leur vins, accompagné de tapas tout en profitant d’une soirée avec un orchestre en live!
Vente de vins à prix caveau
Réservation conseillée en prépaiement par téléphone .
Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 44 26 45
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English :
L’événement DU VIN ET DES COPAINS 7ÈME ÉDITION – À LA CASA BONNAFOUS Villesèque-des-Corbières a été mis à jour le 2026-09-11 par 11 – OT Corbières & Salanque