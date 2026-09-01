Informations pratiques

Villesèque-des-Corbières

DU VIN ET DES COPAINS 7ÈME ÉDITION – À LA CASA BONNAFOUS

Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières Aude

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 18:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le 20 de chaque mois, venez découvrir à la casa Bonnafous, le 20 des Corbières. Plusieurs vignerons sont présents pour vous faire découvrir leur vins, accompagné de tapas tout en profitant d’une soirée avec un orchestre en live!

Vente de vins à prix caveau

Réservation conseillée en prépaiement par téléphone .

Lieu dit la Paichero Villesèque-des-Corbières 11360 Aude Occitanie +33 4 68 44 26 45

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English :

L’événement DU VIN ET DES COPAINS 7ÈME ÉDITION – À LA CASA BONNAFOUS Villesèque-des-Corbières a été mis à jour le 2026-09-11 par 11 – OT Corbières & Salanque