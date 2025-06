Du Yoga au Musée des Métiers de la Chaussure Musée des Métiers de la Chaussure Sèvremoine 9 juillet 2025 18:00

Maine-et-Loire

Début : 2025-07-09 18:00:00

fin : 2025-07-09 19:00:00

2025-07-09

Une séance inédite de yoga… du pied au Musée des Métiers de la Chaussure !

Dans le cadre de l’exposition temporaire, Estelle Clergeaud interviendra au musée pour proposer une séance de yoga consacrée aux pieds, le mercredi 9 juillet de 18h à 19h. Elle expliquera à cette occasion le rôle essentiel du pied dans le corps humain et dans la pratique du yoga.

La séance sera adaptée aux débutants comme aux plus expérimentés.

Gratuit. Sans réservation. À partir de 12 ans. .

Musée des Métiers de la Chaussure 6 Rue Saint-Paul

Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 46 35 65 museechaussure@sevremoine.fr

