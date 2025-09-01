Du yoga aux Imprimeries Les nouvelles imprimeries Moulins
Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins Allier
Tarif : – – 350 EUR
Abonnement à l’année (du 01/09/25 au 29/06/26, hors vacances scolaires, facilités de paiement).
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-09-01
fin : 2025-06-29
Date(s) :
2025-09-01
« Du Yoga aux Imprimeries* » C’est nouveau ! et c’est aux Imprimeries* à partir de septembre 2025 !
Les nouvelles imprimeries 1 rue Voltaire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 69 79 71 72 contact@mpcharier.fr
English :
« Yoga at the Imprimeries* » It’s new! And it’s at the Imprimeries* from September 2025!
German :
« Yoga in den Druckereien* » Das ist neu! Und es findet ab September 2025 in den Druckereien* statt!
Italiano :
« Yoga alle Imprimeries* » È una novità, e sarà alle Imprimeries* da settembre 2025!
Espanol :
« Yoga en las Imprimeries* » ¡Es nuevo! ¡Y estará en las Imprimeries* a partir de septiembre de 2025!
