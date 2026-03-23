Du yoga dans vos pas Parking au départ de la route de Couraduque Aucun
Du yoga dans vos pas Parking au départ de la route de Couraduque Aucun mardi 7 avril 2026.
Du yoga dans vos pas
Parking au départ de la route de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 10:00:00
fin : 2026-04-28 12:30:00
Date(s) :
2026-04-07
Tous les mardis des vacances de printemps
Idéal pour se ressourcer et faire le plein d’énergie ! Venez vous balader au rythme de votre respiration. Après une heure de marche environ, nous parviendrons sur l’un des plus beaux sites du Val d’Azun. Nous
profiterons de cet espace pour une pratique douce du yoga, avant de redescendre.
– Accessible à partir de 14 ans.
– Réservation obligatoire.
– Equipement à prévoir chaussures, sac de randonnée, petit encas, eau, tenue de pluie, chapeau ou casquette, polaire, lunettes de soleil et crème solaire ! .
Parking au départ de la route de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 20 30 03
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English :
Every Tuesday during the spring vacations:
Ideal to recharge your batteries and recharge your batteries! Come and stroll to the rhythm of your breathing. After about an hour?s walk, we?ll arrive at one of the most beautiful sites in the Val d?Azun. We
the space for a gentle yoga practice, before heading back down.
L’événement Du yoga dans vos pas Aucun a été mis à jour le 2026-03-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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